Грозы и шквальный ветер: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий почти по всей Украине

Ухудшение погоды синоптики не прогнозируют только в большинстве южных и восточных областей.

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Синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погодных условий почти по всей Украине в ближайшие часы.

По данным Гидрометцентра, ухудшение погоды синоптики не прогнозируют только в большинстве южных и восточных областей.

"В ближайшие три часа с удержанием до конца суток в Украине, кроме большинства южных и восточных областей, ожидаются грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 июля мощный ливень затопил улицы Житомира.