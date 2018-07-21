Грозы и шквальный ветер: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий почти по всей Украине
Ухудшение погоды синоптики не прогнозируют только в большинстве южных и восточных областей.
Синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погодных условий почти по всей Украине в ближайшие часы.
По данным Гидрометцентра, ухудшение погоды синоптики не прогнозируют только в большинстве южных и восточных областей.
"В ближайшие три часа с удержанием до конца суток в Украине, кроме большинства южных и восточных областей, ожидаются грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 18 июля мощный ливень затопил улицы Житомира.
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