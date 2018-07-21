Синоптики предупредили киевлян о грозах

10:09, 21 июля 2018
51
0

Днем местами кратковременный дождь, температура воздуха 25-27º тепла.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В ближайшие 2-3 часа с удержанием до конца суток в столице ожидаются грозы.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

В общем сегодня в Киеве будет переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура днем 25-27º тепла.

Как сообщал УНИАН, 18 июля из-за ливня в Киеве на дорогах образовались пробки, люди не могли никак пройти через огромные лужи. А в одной из них, на улице Татарской, "утонул" автомобиль.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Грозы и шквальный ветер: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий почти по всей Украине Грозы и шквальный ветер: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий почти по всей Украине
Синоптики предупредили киевлян о грозах Синоптики предупредили киевлян о грозах
Последствия дождей в Киеве: в сети появилась карта мест, которые чаще всего затапливает Последствия дождей в Киеве: в сети появилась карта мест, которые чаще всего затапливает
Погода на выходные: в Украине будет жарко и пройдут дожди (карта) Погода на выходные: в Украине будет жарко и пройдут дожди (карта)
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +24° В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +24°
Завтра Украину накроют дожди с грозами, на юге жара до +32° (видеопрогноз) Завтра Украину накроют дожди с грозами, на юге жара до +32° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
86 %
754 мм
5.4 м/с
71 %
Лента новостей