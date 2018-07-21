Синоптики предупредили киевлян о грозах
Днем местами кратковременный дождь, температура воздуха 25-27º тепла.
В ближайшие 2-3 часа с удержанием до конца суток в столице ожидаются грозы.
Об этом сообщают в Укргидрометцентре.
В общем сегодня в Киеве будет переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура днем 25-27º тепла.
Как сообщал УНИАН, 18 июля из-за ливня в Киеве на дорогах образовались пробки, люди не могли никак пройти через огромные лужи. А в одной из них, на улице Татарской, "утонул" автомобиль.
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