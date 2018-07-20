На Днепр обрушился огромный град (фото)

Градины были размером с полпомидора.

В Днепре выпал огромный град / "Днепр вечерний"

Сегодня, 20 июля, в Днепре прошел сильные дождь с грозой, а в Старых Кодаках выпал град огромных размеров.

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По данным издания "Днепр вечерний", градины "размером с полпомидора сыпались на протяжении десяти минут, все это сопровождалось громом и молниями".

Град шел около 10 минут / "Днепр вечерний"

Напомним, шторм, сопровождающийся градом, оставил ущерб в северной части американского штата Колорадо.