На Днепр обрушился огромный град (фото)
Градины были размером с полпомидора.
Сегодня, 20 июля, в Днепре прошел сильные дождь с грозой, а в Старых Кодаках выпал град огромных размеров.
В Украине объявили штормовое предупреждение
По данным издания "Днепр вечерний", градины "размером с полпомидора сыпались на протяжении десяти минут, все это сопровождалось громом и молниями".
Напомним, шторм, сопровождающийся градом, оставил ущерб в северной части американского штата Колорадо.
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