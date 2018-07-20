На Днепр обрушился огромный град (фото)

16:07, 20 июля 2018
54
0

Градины были размером с полпомидора.

В Днепре выпал огромный град / "Днепр вечерний"
В Днепре выпал огромный град / "Днепр вечерний"

Сегодня, 20 июля, в Днепре прошел сильные дождь с грозой, а в Старых Кодаках выпал град огромных размеров.

В Украине объявили штормовое предупреждение

По данным издания "Днепр вечерний", градины "размером с полпомидора сыпались на протяжении десяти минут, все это сопровождалось громом и молниями".

Град шел около 10 минут / "Днепр вечерний"
Град шел около 10 минут / "Днепр вечерний"

Напомним, шторм, сопровождающийся градом, оставил ущерб в северной части американского штата Колорадо.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Последствия дождей в Киеве: в сети появилась карта мест, которые чаще всего затапливает Последствия дождей в Киеве: в сети появилась карта мест, которые чаще всего затапливает
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
На северо-запад Китая обрушились мощные ливни На северо-запад Китая обрушились мощные ливни
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +24° В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +24°
До конца суток грозы охватят почти всю Украину До конца суток грозы охватят почти всю Украину
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
68 %
756 мм
4.5 м/с
2 %
Лента новостей