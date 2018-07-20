Последствия дождей в Киеве: в сети появилась карта мест, которые чаще всего затапливает

В числе опасных мест район "Левобережной" и авторынок на бульваре Перова.

После дождей в Киеве затапливает многие улицы / фото ТСН

В Киеве вот уже несколько дней подряд идут дожди, которые вызывают затопления многих улиц.

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Издание "Апостроф" составило карту мест, где наиболее вероятны подтопления после дождей.

Многие улицы Киеве после дождя уходят под воду / "Апостроф"

В Киевавтодоре сообщили, что затопления происходят даже на тех улицах, где ливневки прочищены идеально.

"Одно из таких мест – улица Фанерная. Выпуск дождевой воды с улицы Фанерной осуществляется в Дарницкий мелиоканал, который проходит в непосредственной близости к улице. В результате загрязненного русла канала бытовым мусором и отходами после обильных осадков уровень воды канала поднимается значительно выше уровня проезжей части улицы Фанерной, что и приводит к подтоплению", - говорится в сообщении.

Такая же ситуация наблюдается на проспекте Победы на участке от проспекта Воздухофлотского до площади Победы из-за выхода из берегов реки Лыбедь.

Напомним, после дождя в Киеве на улице Татарской, "утонул" автомобиль.