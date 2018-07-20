Жертвами наводнений в Китае стали 12 человек

Почти 40 человек получили травмы.

Иллюстрация / REUTERS

В результате наводнений, вызванных проливными дождями, в китайской провинции Ганьсу погибли 12 человек, еще 39 получили травмы.

Читайте также В Украине объявили штормовое предупреждение

Жертвами стали жители Дунсянского автономного уезда, который наиболее пострадал от стихии, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

К настоящему времени все раненые госпитализированы, еще четыре человека числятся пропавшими без вести.

Напомним, за сутки жертвами проливных дождей в индийском штате Керала стали 11 человек.