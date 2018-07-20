Жертвами наводнений в Китае стали 12 человек

15:01, 20 июля 2018
9
0

Почти 40 человек получили травмы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате наводнений, вызванных проливными дождями, в китайской провинции Ганьсу погибли 12 человек, еще 39 получили травмы.

В Украине объявили штормовое предупреждение

Жертвами стали жители Дунсянского автономного уезда, который наиболее пострадал от стихии, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

К настоящему времени все раненые госпитализированы, еще четыре человека числятся пропавшими без вести.

Напомним, за сутки жертвами проливных дождей в индийском штате Керала стали 11 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Последствия дождей в Киеве: в сети появилась карта мест, которые чаще всего затапливает Последствия дождей в Киеве: в сети появилась карта мест, которые чаще всего затапливает
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
Сегодня в Украине будет жарко, по всей стране пройдут дожди с грозами (карта) Сегодня в Украине будет жарко, по всей стране пройдут дожди с грозами (карта)
В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +24° В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +24°
В Кирилловке девушку на парашюте едва не унесло вместе с водными мотоциклом (видео) В Кирилловке девушку на парашюте едва не унесло вместе с водными мотоциклом (видео)
До конца суток грозы охватят почти всю Украину До конца суток грозы охватят почти всю Украину
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
68 %
756 мм
4.5 м/с
2 %
Лента новостей