В Украине объявили штормовое предупреждение
Местами ожидаются сильные дожди.
До конца суток 20 июля почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий: грозы, град и сильный ветер.
Сегодня в Украине будет жарко, по всей стране пройдут дожди с грозами (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"До конца суток 20 июля в большинстве областей грозы, в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях местами шквалы 15-20 м/сек, град, сильный дождь", - говорится в сообщении.
Напомним, на выходных в Украине пройдут дожди с грозами, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.
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