В Украине объявили штормовое предупреждение

Местами ожидаются сильные дожди.

В Украине ожидаются грозы и сильные дожди / Фото УНИАН

До конца суток 20 июля почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий: грозы, град и сильный ветер.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"До конца суток 20 июля в большинстве областей грозы, в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях местами шквалы 15-20 м/сек, град, сильный дождь", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных в Украине пройдут дожди с грозами, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.