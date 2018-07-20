Погода на выходные: в Украине будет жарко и пройдут дожди (карта)

Местами жара до +32°.

На выходных в Украине пройдут дожди / УНИАН

На выходных в Украине пройдут дожди с грозами, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице пройдет дождь с грозой, температура воздуха ночью +18°, днем +26°. В воскресенье без осадков, +18°...+27°.

Читайте также Сегодня в Украине будет жарко, по всей стране пройдут дожди с грозами (карта)

Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +24°. В воскресенье без осадков, +15°…+25°.

В Луцке в субботу ночью +14°, днем +26°, гроза. В воскресенье ночью +16°, днем +25°, без осадков.

В Виннице в субботу пройдет дождь с грозой, температура воздуха +16°...+24°. В воскресенье до +26°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +18°, днем +31°. В воскресенье +18°...+32°.

В Харькове в субботу гроза, температура ночью +19°, днем +28°. В воскресенье +19°...+27°, дождь с грозой.

Прогноз на 21 июля / УНИАН

Прогноз на 22 июля / УНИАН

В Днепре в субботу пройдет дождь с грозой. Температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +17°...+28°.

В Симферополе завтра пройдет дождь, +18°...+29°. В воскресенье +17°...+27°, дождь с грозой.

Жителям Мариуполя обещают на субботу грозу, температура ночью +19°, днем +29°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, температура до +30°.

В Краматорске в субботу ожидается дождь, температура ночью +18°, днем +29°. В воскресенье температура до +30°, гроза.

В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +18°, днем +31°. В воскресенье +18°...+31°, также ожидаются осадки.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +21°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +11°, днем +20°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +25°. В воскресенье пройдет небольшой дождь, ночью +15°, днем до +25°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +25°. В воскресенье температура до +26°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра переменная облачность, +24°, в воскресенье пройдет дождь с грозой, температура воздуха +15° …+23°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +19°, днем +30°. В воскресенье солнечно, температура до +30°.

В Бердянске завтра ясно, температура до +29°, в воскресенье пройдет дождь с грозой, температура воздуха +18° …+29°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.