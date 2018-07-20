На северо-запад Китая обрушились мощные ливни

10:42, 20 июля 2018
7
0

Местами выпало более 100 мм осадков.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На провинцию Ганьсу в северо-западном Китае обрушились мощные дожди с грозой, выпало более 100 мм осадков.

Проливные дожди привели к гибели 11 человек в Индии

Из-за ливней в горных районах начались паводки и сходы оползней. Местные власти эвакуировали более 2 тысяч человек, передает Синьхуа.

Сейчас ведется восстановление поставок электричества и воды, а также телекоммуникаций. Организованно проводятся работы по ликвидации последствий бедствия.

Напомним, утром 18 июля тайфун "Сон-Тинх" вышел на сушу в южной китайской провинции Хайнань, скорость ветра в эпицентре составляла 23 метра в секунду.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
Сегодня в Украине будет жарко, по всей стране пройдут дожди с грозами (карта) Сегодня в Украине будет жарко, по всей стране пройдут дожди с грозами (карта)
В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +24° В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +24°
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
В Чили активизировался вулкан Невадос-де-Чильян В Чили активизировался вулкан Невадос-де-Чильян
В Японии восемь человек погибли из-за жары В Японии восемь человек погибли из-за жары
Сегодня в Киеве ожидается гроза, температура до +26° Сегодня в Киеве ожидается гроза, температура до +26°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
67 %
756 мм
4.2 м/с
2 %
Лента новостей