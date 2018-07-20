На северо-запад Китая обрушились мощные ливни
Местами выпало более 100 мм осадков.
На провинцию Ганьсу в северо-западном Китае обрушились мощные дожди с грозой, выпало более 100 мм осадков.
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Из-за ливней в горных районах начались паводки и сходы оползней. Местные власти эвакуировали более 2 тысяч человек, передает Синьхуа.
Сейчас ведется восстановление поставок электричества и воды, а также телекоммуникаций. Организованно проводятся работы по ликвидации последствий бедствия.
Напомним, утром 18 июля тайфун "Сон-Тинх" вышел на сушу в южной китайской провинции Хайнань, скорость ветра в эпицентре составляла 23 метра в секунду.
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