В Украине сохраняется пожарная опасность
Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.
В пятницу, 20 июля, в южных областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +24°
Об этом повдомляє пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"20 июля в южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +32°.
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