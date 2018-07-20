В Украине сохраняется пожарная опасность

Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

На юге сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В пятницу, 20 июля, в южных областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом повдомляє пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"20 июля в южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +32°.