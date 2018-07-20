В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +24°

08:30, 20 июля 2018
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В столице сегодня будет пасмурно.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 20 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24°.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +22°. Ветер западный и северо-западный, до 2,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:07, а зайдет в 21:00.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +32°.

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