Сегодня в Украине будет жарко, по всей стране пройдут дожди с грозами (карта)
На юге до +32°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 20 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +32°.
Синоптики предупреждают о пожарной опасности
На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +28°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +32°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +26°.
В северных областях грозы. Температура до +26°. В центре пройдут дожди, температура до +28°.
Согласно народному прогнозу, 20 июля — Евдокии-сеногнойки. Идут дожди — портится сено
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Погода в Украине
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Винница+23°... +18°
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Днепр+26°... +18°
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Донецк+27°... +17°
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Житомир+25°... +19°
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Запорожье+28°... +19°
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Ивано-Франковск+26°... +17°
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Киев+24°... +18°
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Кировоград+28°... +18°
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Луганск+28°... +19°
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Луцк+25°... +18°
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Львов+22°... +16°
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Николаев+29°... +19°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+25°... +17°
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Ровно+25°... +17°
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Симферополь+27°... +18°
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Сумы+26°... +17°
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Тернополь+23°... +17°
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Харьков+26°... +19°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницкий+24°... +17°
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Черкассы+26°... +17°
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Чернигов+26°... +18°
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Черновцы+26°... +18°
Виргиния, США
+ 18 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +18 °
Влажность: 67 %
Давление: 756 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:59
Закат 20:31
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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