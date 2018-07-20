Сегодня в Украине будет жарко, по всей стране пройдут дожди с грозами (карта)

На юге до +32°.

В Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 20 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +32°.

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На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +28°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +32°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +26°.

В северных областях грозы. Температура до +26°. В центре пройдут дожди, температура до +28°.

Прогноз на 20 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 июля — Евдокии-сеногнойки. Идут дожди — портится сено

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