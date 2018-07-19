В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +24°
Вечером в столице до +22°.
Согласно данным Погода УНИАН, 20 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24°.
До конца суток грозы охватят почти всю Украину
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +22°. Ветер западный и северо-западный, до 2,7 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:07, а зайдет в 21:00.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +32°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+27°... +18°
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Донецк+26°... +16°
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Житомир+26°... +18°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+24°... +18°
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Киев+26°... +17°
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Кировоград+26°... +17°
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Луганск+29°... +18°
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Луцк+27°... +17°
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Львов+23°... +17°
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Николаев+29°... +19°
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Одесса+28°... +18°
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Полтава+25°... +17°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+27°... +16°
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Сумы+25°... +17°
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Тернополь+25°... +17°
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Харьков+26°... +18°
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Херсон+29°... +20°
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Хмельницкий+25°... +16°
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Черкассы+26°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+25°... +19°
Виргиния, США
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Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 59 %
Давление: 754 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:59
Закат 20:32
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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