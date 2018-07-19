Завтра Украину накроют дожди с грозами, на юге жара до +32° (видеопрогноз)

16:30, 19 июля 2018
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По всей стране будет жарко.

Завтра в Украине снова ожидаются грозы / УНИАН
Завтра в Украине снова ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 20 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +32°.

До конца суток грозы охватят почти всю Украину

На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +28°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +32°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +26°.

В северных областях грозы. Температура до +26°. В центре пройдут дожди, температура до +28°.

Согласно народному прогнозу, 20 июля — Евдокии-сеногнойки. Идут дожди — портится сено.

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