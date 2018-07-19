Завтра Украину накроют дожди с грозами, на юге жара до +32° (видеопрогноз)
По всей стране будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 20 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +32°.
До конца суток грозы охватят почти всю Украину
На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +28°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +32°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +26°.
В северных областях грозы. Температура до +26°. В центре пройдут дожди, температура до +28°.
Согласно народному прогнозу, 20 июля — Евдокии-сеногнойки. Идут дожди — портится сено.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 20 июля
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+27°... +18°
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Донецк+26°... +16°
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Житомир+26°... +18°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+24°... +18°
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Киев+26°... +17°
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Кировоград+26°... +17°
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Луганск+29°... +18°
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Луцк+27°... +17°
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Львов+23°... +17°
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Николаев+29°... +19°
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Одесса+28°... +18°
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Полтава+25°... +17°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+27°... +16°
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Сумы+25°... +17°
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Тернополь+25°... +17°
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Харьков+26°... +18°
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Херсон+29°... +20°
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Хмельницкий+25°... +16°
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Черкассы+26°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+25°... +19°
Виргиния, США
+ 19 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 59 %
Давление: 754 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:59
Закат 20:32
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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