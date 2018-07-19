В Кирилловке девушку на парашюте едва не унесло вместе с водными мотоциклом (видео)
Парашютистку бросились спасать отдыхающие.
В Кирилловке Запорожской области девушку на парашюте едва не унесло вместе с водными мотоциклом.
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Мощные волны опрокинули мотоцикл, который тянул ее за собой на веревке, говорится в сюжете ТСН.
Беспомощную парашютистку начало относить в открытое море. На помощь бросились больше десятка человек, которые были на пляже. Мужчины поймали веревку и вернули девушку на землю.
В Кирилловке отдыхающие спасли девушку, которую шторм застал во время полета над морем
Ранее у берегов курортного города Бердянск в Запорожской области заметили смерч.
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