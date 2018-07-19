До конца суток грозы охватят почти всю Украину

14:18, 19 июля 2018
145
0

На юге, востоке и в Карпатах ожидается сильный ветер.

До конца суток в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН
До конца суток в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

До конца суток 19 июля в большинстве областей Украины ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Сегодня по всей Украине пройдут дожди с грозами (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"До конца суток 19 июля в большинстве областей, грозы, в южных, восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении синоптиков.

Напомним, 19 июля в Киеве ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем +26°, вечером - до +23°. Ветер северо-западный, до 3,2 м/сек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
До конца суток грозы охватят почти всю Украину До конца суток грозы охватят почти всю Украину
В Японии восемь человек погибли из-за жары В Японии восемь человек погибли из-за жары
Сегодня в Киеве ожидается гроза, температура до +26° Сегодня в Киеве ожидается гроза, температура до +26°
Мощный ливень превратил Киев в сплошную "лужу": на Татарке "утонул" автомобиль (фото, видео) Мощный ливень превратил Киев в сплошную "лужу": на Татарке "утонул" автомобиль (фото, видео)
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
Мощный ливень затопил улицы Житомира (видео) Мощный ливень затопил улицы Житомира (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
58 %
756 мм
2.5 м/с
2 %
Лента новостей