Синоптики предупреждают о пожарной опасности

Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

Сегодня, 19 июля, на юге и в Днепропетровской области сохранится пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"19 июля в южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 июля в южных и восточных областях Украины ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.