Синоптики предупреждают о пожарной опасности
Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.
Сегодня, 19 июля, на юге и в Днепропетровской области сохранится пожарная опасность.
Сегодня по всей Украине пройдут дожди с грозами (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"19 июля в южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 июля в южных и восточных областях Украины ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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