Синоптики предупреждают о пожарной опасности

12:59, 19 июля 2018
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Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

Сегодня, 19 июля, на юге и в Днепропетровской области сохранится пожарная опасность.

Сегодня по всей Украине пройдут дожди с грозами (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"19 июля в южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 июля в южных и восточных областях Украины ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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