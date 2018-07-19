В Чили активизировался вулкан Невадос-де-Чильян

11:51, 19 июля 2018
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За вулканом круглосуточно наблюдают ученые.

В Чили активизировался вулкан / скриншот
В Чили активизировался вулкан / скриншот

В Чили активизировался вулкан Невадос-де-Чильян, в районе зафиксировали сейсмическую активность.

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Пока покрытая снегом вершина только дымит, но к вулкану уже отправляют чрезвычайников, а вокруг устанавливают контрольно-пропускные пункты, говорится в сюжете ТСН.

Район вокруг не густонаселенный, однако горный комплекс популярен среди туристов и усыпанный роскошными отелями. Поэтому за активностью вулкана круглосуточно наблюдают ученые.

Напомним, вулкан Килауэа на Гавайских островах снова извергается. Из-за нового всплеска активности вулкана 3 тысячи человек покинули свои дома.

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