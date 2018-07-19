В Чили активизировался вулкан Невадос-де-Чильян
За вулканом круглосуточно наблюдают ученые.
В Чили активизировался вулкан Невадос-де-Чильян, в районе зафиксировали сейсмическую активность.
На Бали извергается вулкан Агунг, сотни жителей эвакуированы (фоторепортаж)
Пока покрытая снегом вершина только дымит, но к вулкану уже отправляют чрезвычайников, а вокруг устанавливают контрольно-пропускные пункты, говорится в сюжете ТСН.
Район вокруг не густонаселенный, однако горный комплекс популярен среди туристов и усыпанный роскошными отелями. Поэтому за активностью вулкана круглосуточно наблюдают ученые.
Сейсмологи предупреждают о высокой вероятности извержения в Чили
Напомним, вулкан Килауэа на Гавайских островах снова извергается. Из-за нового всплеска активности вулкана 3 тысячи человек покинули свои дома.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+25°... +16°
-
Днепр+27°... +18°
-
Донецк+28°... +16°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запорожье+29°... +19°
-
Ивано-Франковск+25°... +18°
-
Киев+27°... +19°
-
Кировоград+26°... +17°
-
Луганск+28°... +18°
-
Луцк+27°... +17°
-
Львов+23°... +17°
-
Николаев+28°... +19°
-
Одесса+29°... +18°
-
Полтава+25°... +17°
-
Ровно+27°... +16°
-
Симферополь+28°... +16°
-
Сумы+26°... +17°
-
Тернополь+25°... +17°
-
Харьков+26°... +18°
-
Херсон+28°... +19°
-
Хмельницкий+25°... +16°
-
Черкассы+27°... +17°
-
Чернигов+27°... +17°
-
Черновцы+24°... +19°
Виргиния, США
+ 17 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +17 °
Влажность: 62 %
Давление: 754 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:59
Закат 20:32
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей