В Японии восемь человек погибли из-за жары

10:44, 19 июля 2018
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В префектуре Гифу максимальная температура воздуха достигла 40,7 градуса.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Жертвами жары в Японии стали восемь человек, еще 24 человека находятся в критическом состоянии.

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Во многих регионах страны 19 июля температура превысила 35 градусов по Цельсию, а в префектуре Гифу максимальная температура воздуха достигла 40,7 градуса, передает Синьхуа со ссылкой на метеорологическое управление Японии.

Всего за день по всей Японии было срочно госпитализировано 2065 человек, ожидается, что жара будет держаться и завтра, 20 июля.

Напомним, в ОАЭ зарегистрирован один из самых жарких дней в сезоне: 10 июля температура поднялась до 51 градуса.

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