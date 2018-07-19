На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение

Местами ожидаются шквалы 15-20 м/сек.

На юге и востоке ожидается сильный ветер / УНИАН

Сегодня, 19 июля, в южных и восточных областях Украины ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 19 июля в южных и восточных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

Напомним, 19 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +29°.