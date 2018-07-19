На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение
Местами ожидаются шквалы 15-20 м/сек.
Сегодня, 19 июля, в южных и восточных областях Украины ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Сегодня в Киеве ожидается гроза, температура до +26°
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Днем 19 июля в южных и восточных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +29°.
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