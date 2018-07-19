Сегодня в Киеве ожидается гроза, температура до +26°
В столице продолжатся дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 19 июля, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +26°.
Мощный ливень затопил улицы Житомира (видео)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +23°. Ветер северо-западный, до 3,2 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:06, а зайдет в 21:01.
Как сообщал УНИАН, 19 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +29°.
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Винница+25°... +17°
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Днепр+27°... +18°
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Донецк+25°... +16°
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Житомир+26°... +18°
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Запорожье+29°... +19°
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Ивано-Франковск+25°... +17°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+28°... +18°
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Луганск+27°... +18°
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Луцк+27°... +17°
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Львов+23°... +17°
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Николаев+29°... +19°
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Одесса+29°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+25°... +17°
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Тернополь+25°... +17°
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Харьков+27°... +18°
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Херсон+29°... +20°
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