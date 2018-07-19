Сегодня по всей Украине пройдут дожди с грозами (карта)
Температура до +29°.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +29°.
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках
На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +28°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +27°.
В северных областях грозы. Температура до +26°. В центре пройдут дожди, температура до +26°.
Согласно народному прогнозу, 19 июля - день Сисоя, а также Иеремия. Считалось, что в этот день полезно походить по земле босиком.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+27°... +18°
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Донецк+25°... +16°
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Житомир+26°... +18°
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Запорожье+29°... +19°
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Ивано-Франковск+25°... +17°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+28°... +18°
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Луганск+27°... +18°
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Луцк+27°... +17°
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Львов+23°... +17°
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Николаев+29°... +19°
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Одесса+29°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+25°... +17°
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Тернополь+25°... +17°
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Харьков+27°... +18°
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Херсон+29°... +20°
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Хмельницкий+25°... +16°
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Черкассы+26°... +18°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+24°... +18°
Виргиния, США
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Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
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Давление: 754 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков: 2 %
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Видимость: 16 км
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