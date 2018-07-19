Сегодня по всей Украине пройдут дожди с грозами (карта)

08:06, 19 июля 2018
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Температура до +29°.

В Украине сегодня пройдут дожди с грозами / Фото УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +29°.

Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках

На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +28°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +27°.

В северных областях грозы. Температура до +26°. В центре пройдут дожди, температура до +26°.

Прогноз на 19 июля / УНИАН
Прогноз на 19 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 июля - день Сисоя, а также Иеремия. Считалось, что в этот день полезно походить по земле босиком.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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