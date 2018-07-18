Мощный ливень превратил Киев в сплошную "лужу": на Татарке "утонул" автомобиль (фото, видео)
По прогнозам синоптиков, конец суток в Киеве будет с переменной облачностью.
Вечером в Киеве прошел мощный ливень с грозой, из-за чего столичные улицы превратились в сплошные лужи.
В Украине завтра пройдут дожди, температура до +29° (видеопрогноз)
Как передает ТСН, на дорогах образовались пробки, людям никак не пройти из-за огромных луж. А в одной из них, на улице Татарской, "утонул" автомобиль.
По прогнозам синоптиков, конец суток в Киеве будет с переменной облачностью, а завтра, 19 июля, в столице пройдет дождь с грозой, температура воздуха днем +26°, вечером - до +23°. Ветер северо-западный, до 3,2 м/сек.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+22°... +17°
-
Днепр+27°... +17°
-
Донецк+28°... +16°
-
Житомир+25°... +18°
-
Запорожье+29°... +18°
-
Ивано-Франковск+23°... +17°
-
Киев+25°... +18°
-
Кировоград+24°... +17°
-
Луганск+27°... +18°
-
Луцк+26°... +19°
-
Львов+23°... +18°
-
Николаев+28°... +17°
-
Одесса+27°... +17°
-
Полтава+23°... +17°
-
Ровно+25°... +18°
-
Симферополь+27°... +17°
-
Сумы+22°... +16°
-
Тернополь+22°... +17°
-
Харьков+23°... +17°
-
Херсон+25°... +18°
-
Хмельницкий+24°... +17°
-
Черкассы+23°... +16°
-
Чернигов+27°... +18°
-
Черновцы+24°... +18°
Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 63 %
Давление: 751 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:58
Закат 20:33
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей