Мощный ливень превратил Киев в сплошную "лужу": на Татарке "утонул" автомобиль (фото, видео)

20:15, 18 июля 2018
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По прогнозам синоптиков, конец суток в Киеве будет с переменной облачностью.

На улице Татарской "утонул" автомобиль / фото ТСН
На улице Татарской "утонул" автомобиль / фото ТСН

Вечером в Киеве прошел мощный ливень с грозой, из-за чего столичные улицы превратились в сплошные лужи.

В Украине завтра пройдут дожди, температура до +29° (видеопрогноз)

Как передает ТСН, на дорогах образовались пробки, людям никак не пройти из-за огромных луж. А в одной из них, на улице Татарской, "утонул" автомобиль.

По прогнозам синоптиков, конец суток в Киеве будет с переменной облачностью, а завтра, 19 июля, в столице пройдет дождь с грозой, температура воздуха днем +26°, вечером - до +23°. Ветер северо-западный, до 3,2 м/сек.

фото ТСН
фото ТСН
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