Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +26°
В столице будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 19 июля, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +26°.
В Украине объявили штормовое предупреждение
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +23°. Ветер северо-западный, до 3,2 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:06, а зайдет в 21:01.
Как сообщал УНИАН, 19 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +29°.
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Погода в Украине
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Винница+22°... +17°
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Днепр+27°... +17°
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Донецк+28°... +16°
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Житомир+25°... +18°
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Запорожье+29°... +18°
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Ивано-Франковск+23°... +17°
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Киев+25°... +18°
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Кировоград+24°... +17°
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Луганск+27°... +18°
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Луцк+26°... +19°
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Львов+23°... +18°
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Николаев+28°... +17°
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Одесса+27°... +17°
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Полтава+23°... +17°
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Ровно+25°... +18°
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Симферополь+27°... +17°
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Сумы+22°... +16°
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Тернополь+22°... +17°
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Харьков+23°... +17°
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Херсон+25°... +18°
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Хмельницкий+24°... +17°
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Черкассы+23°... +16°
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Чернигов+27°... +18°
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Черновцы+24°... +18°
Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 63 %
Давление: 751 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:58
Закат 20:33
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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