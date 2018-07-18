Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +26°

17:00, 18 июля 2018
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В столице будет тепло.

В Киеве завтра ожидается гроза / УНИАН
В Киеве завтра ожидается гроза / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 19 июля, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +26°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +23°. Ветер северо-западный, до 3,2 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:06, а зайдет в 21:01.

Как сообщал УНИАН, 19 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +29°.

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