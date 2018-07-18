В Украине завтра пройдут дожди, температура до +29° (видеопрогноз)
Дожди в Украине продолжатся.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +29°.
В Украине объявили штормовое предупреждение
На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +28°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +27°.
В северных областях грозы. Температура до +26°. В центре пройдут дожди, температура до +26°.
Согласно народному прогнозу, 19 июля - день Сисоя, а также Иеремия. Считалось, что в этот день полезно походить по земле босиком.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 19 июля
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Погода в Украине
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Винница+22°... +17°
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Днепр+27°... +17°
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Донецк+28°... +16°
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Житомир+25°... +18°
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Запорожье+29°... +18°
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Ивано-Франковск+23°... +17°
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Киев+25°... +18°
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Кировоград+24°... +17°
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Луганск+27°... +18°
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Луцк+26°... +19°
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Львов+23°... +18°
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Николаев+28°... +17°
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Одесса+27°... +17°
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Полтава+23°... +17°
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Ровно+25°... +18°
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Симферополь+27°... +17°
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Сумы+22°... +16°
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Тернополь+22°... +17°
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Харьков+23°... +17°
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Херсон+25°... +18°
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Хмельницкий+24°... +17°
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Черкассы+23°... +16°
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Чернигов+27°... +18°
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Черновцы+24°... +18°
Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 63 %
Давление: 751 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:58
Закат 20:33
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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