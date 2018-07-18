В Украине завтра пройдут дожди, температура до +29° (видеопрогноз)

16:30, 18 июля 2018
43
0

Дожди в Украине продолжатся.

Завтра ожидаются грозы / фото УНИАН
Завтра ожидаются грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +29°.

В Украине объявили штормовое предупреждение

На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +28°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +27°.

В северных областях грозы. Температура до +26°. В центре пройдут дожди, температура до +26°.

Согласно народному прогнозу, 19 июля - день Сисоя, а также Иеремия. Считалось, что в этот день полезно походить по земле босиком.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +26° Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +26°
В Украине завтра пройдут дожди, температура до +29° (видеопрогноз) В Украине завтра пройдут дожди, температура до +29° (видеопрогноз)
Мощный ливень затопил улицы Житомира (видео) Мощный ливень затопил улицы Житомира (видео)
Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности в пяти областях Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности в пяти областях
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +26° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +26°
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
Завтра в Украине продолжатся дожди, температура до +29° (видеопрогноз) Завтра в Украине продолжатся дожди, температура до +29° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
63 %
751 мм
3.4 м/с
2 %
Лента новостей