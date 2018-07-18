У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 18 июля, у берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,3.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 148 км на северо-восток от населенного пункта Ангорам. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, на западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2, в результате которого пострадало 105 человек.