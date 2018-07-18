У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В среду, 18 июля, у берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,3.
На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото)
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 148 км на северо-восток от населенного пункта Ангорам. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, на западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2, в результате которого пострадало 105 человек.
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