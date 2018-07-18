В Украине объявили штормовое предупреждение
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
До конца суток 18 июля в Украине ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +29° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"До конца суток 18 июля в Украине, кроме крайнего севера, грозы, в центральных и южных областях местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, вечерний ливень 17 июля затопил улицы Житомира. Так, из-за дождя перекресток улиц Покровской и Грушевского недалеко от центра превратился в озеро.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+23°... +17°
-
Днепр+25°... +17°
-
Донецк+28°... +17°
-
Житомир+26°... +18°
-
Запорожье+30°... +18°
-
Ивано-Франковск+24°... +16°
-
Киев+26°... +19°
-
Кировоград+25°... +17°
-
Луганск+28°... +18°
-
Луцк+25°... +19°
-
Львов+22°... +18°
-
Николаев+28°... +18°
-
Одесса+30°... +17°
-
Полтава+22°... +17°
-
Ровно+24°... +18°
-
Симферополь+27°... +17°
-
Сумы+24°... +16°
-
Тернополь+22°... +17°
-
Харьков+21°... +17°
-
Херсон+28°... +19°
-
Хмельницкий+24°... +17°
-
Черкассы+22°... +16°
-
Чернигов+26°... +18°
-
Черновцы+26°... +18°
Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 62 %
Давление: 753 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:58
Закат 20:33
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей