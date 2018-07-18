В Украине объявили штормовое предупреждение

14:26, 18 июля 2018
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

До конца суток в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН
До конца суток в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

До конца суток 18 июля в Украине ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +29° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"До конца суток 18 июля в Украине, кроме крайнего севера, грозы, в центральных и южных областях местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Непогода ожидается почти по всей стране / Укргидрометцентр
Непогода ожидается почти по всей стране / Укргидрометцентр

Напомним, вечерний ливень 17 июля затопил улицы Житомира. Так, из-за дождя перекресток улиц Покровской и Грушевского недалеко от центра превратился в озеро.

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