Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках
Негативных последствий не ожидается.
Сегодня, 18 июля, из-за сильных дождей в реках Украины ожидается повышение уровней воды.
Укргидрометцентр предупреждающих о пожарной опасности в пяти областях
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 18 июля, в результате сильных дождей на реках бассейна Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), реках бассейна Западного Буга продолжится рост уровней воды на 0,2-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий.
Напомним, вечерняя ливень 17 июля затопил улицы Житомира. Так, через дождь перекрестка улиц Покровской и Грушевского недалеко от центра превратилось в озеро.
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