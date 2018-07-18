Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках

12:55, 18 июля 2018
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Негативных последствий не ожидается.

На реках ожидаются подъемы рвінів воды / УНИАН
На реках ожидаются подъемы рвінів воды / УНИАН

Сегодня, 18 июля, из-за сильных дождей в реках Украины ожидается повышение уровней воды.

Укргидрометцентр предупреждающих о пожарной опасности в пяти областях

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 18 июля, в результате сильных дождей на реках бассейна Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), реках бассейна Западного Буга продолжится рост уровней воды на 0,2-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий.

Напомним, вечерняя ливень 17 июля затопил улицы Житомира. Так, через дождь перекрестка улиц Покровской и Грушевского недалеко от центра превратилось в озеро.

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