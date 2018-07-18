Мощный ливень затопил улицы Житомира (видео)

Местами воды было по колено.

Ливень затопил Житомир / скриншот

Вечерний ливень 17 июля затопил улицы Житомира. Так, из-за дождя перекресток улиц Покровской и Грушевского недалеко от центра превратился в озеро.

Читайте также Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности в пяти областях

В некоторых местах воды автомобилям было по двери, а людям - по колено, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что после сильного дождя сливные системы из-за засорения не успевали пропускать воду. Сразу после дождя коммунальщики пытались расчистить решетки ливневой канализации, чтобы вода стекала вниз быстрее.

Напомним, в понедельник, 16 июля, в Хмельницком прошел сильный дождь с грозой, который привел к затоплениям улиц.