Тайфун "Сон-Тинх" достиг побережья Китая

"Сон-Тинх" стал самым быстрым тайфуном в Хайнане с 1949 года.

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Утром 18 июля тайфун "Сон-Тинх" вышел на сушу в южной китайской провинции Хайнань, скорость ветра в эпицентре составляла 23 метра в секунду.

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Мощность тайфуна не была большой, но в связи с необычно сильным субтропическим антициклоном, в момент достижения тайфуном побережья провинции Хайнань скорость ветра достигала 40 км/ч. В итоге "Сон-Тинх" стал самым быстрым тайфуном в Хайнане с 1949 года, передает Синьхуа со ссылкой на метеослужбу.

Ожидается, что тайфун будет перемещаться в западном направлении, постепенно ослабевая. Тайфун принесет на Хайнань дождливую и ветреную погоду.

Ранее было приостановлено паромное сообщение через Цюнчжоуский пролив, отделяющий остров Хайнань от материкового Китая. Кроме того, все 23725 рыболовецких судов уже возвратились в порты, чтобы укрыться от тайфуна.

Напомним, за сутки жертвами проливных дождей в индийском штате Керала стали 11 человек.