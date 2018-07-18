Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности в пяти областях

09:39, 18 июля 2018
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Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение 18-19 июля в пяти областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 18-19 июля в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в понедельник, 16 июля, в Хмельницком прошел сильный дождь с грозой, который привел к затоплениям улиц.

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