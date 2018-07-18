Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности в пяти областях
Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.
В течение 18-19 июля в пяти областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +29° (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 18-19 июля в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, в понедельник, 16 июля, в Хмельницком прошел сильный дождь с грозой, который привел к затоплениям улиц.
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