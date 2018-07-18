В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +26°

08:30, 18 июля 2018
13
0

Вечером в столице до +23°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото: Алексей Лымаренко
В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото: Алексей Лымаренко

Согласно данным Погода УНИАН, 18 июля в Киеве пройдет дождь, температура до +26°.

Сильный ливень затопил некоторые районы Киева (видео)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 2,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:05, а зайдет в 21:02.

Как сообщал УНИАН, в среду, 18 июля, в Украине пройдут дожди, на юге и востоке до +29°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +26° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +26°
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +29° (карта) В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +29° (карта)
Сильный ливень затопил некоторые районы Киева (видео) Сильный ливень затопил некоторые районы Киева (видео)
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
Оккупированный Севастополь затопило (фото, видео) Оккупированный Севастополь затопило (фото, видео)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
Житель Кривого Рога переплыл затопленную улицу на надувном матрасе (видео) Житель Кривого Рога переплыл затопленную улицу на надувном матрасе (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
64 %
751 мм
3.7 м/с
2 %
Лента новостей