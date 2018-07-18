В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +29° (карта)
Дожди пройдут практически по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 18 июля, в Украине пройдут дожди, на юге и востоке до +29°.
Сильный ливень затопил некоторые районы Киева (видео)
На востоке пройдут дожди, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидают грозы. Температура до +29°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +25°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +26°. В центре пройдут дожди с грозами, температура до +26°.
Согласно народному прогнозу, 18 июля — Афанасия преподобного. Если в день Афанасия желтые облака - к дождю.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+25°... +17°
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Донецк+28°... +17°
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Житомир+26°... +18°
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Запорожье+28°... +18°
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Ивано-Франковск+24°... +16°
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Киев+26°... +19°
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Кировоград+24°... +17°
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Луганск+28°... +18°
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Луцк+25°... +18°
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Львов+22°... +17°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+22°... +17°
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Ровно+25°... +17°
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Симферополь+27°... +17°
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Сумы+24°... +16°
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Тернополь+22°... +17°
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Харьков+21°... +17°
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Херсон+28°... +19°
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Хмельницкий+24°... +17°
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Черкассы+22°... +16°
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Чернигов+25°... +18°
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Черновцы+24°... +18°
Виргиния, США
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Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
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Давление: 751 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:58
Закат 20:33
Видимость: 16 км
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