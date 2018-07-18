В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +29° (карта)

08:08, 18 июля 2018
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Дожди пройдут практически по всей стране.

Сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН
Сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 18 июля, в Украине пройдут дожди, на юге и востоке до +29°.

Сильный ливень затопил некоторые районы Киева (видео)

На востоке пройдут дожди, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидают грозы. Температура до +29°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +25°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +26°. В центре пройдут дожди с грозами, температура до +26°.

Прогноз на 18 июля / УНИАН
Прогноз на 18 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 18 июля — Афанасия преподобного. Если в день Афанасия желтые облака - к дождю.

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