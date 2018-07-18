Сильный ливень затопил некоторые районы Киева (видео)
В некоторых районах Киева во вторник вечером прошел сильный ливень.
Вечером, 17 июля, на некоторые районы Киева обрушился мощный ливень, из-за которого было затруднено движение транспорта.
Житель Кривого Рога переплыл затопленную улицу на надувном матрасе (видео)
Соответствующие фото и видео затопленных по улиц размещены в соцсетях.
В частности, мощный ливень затопил дорогу возле станции метро "Вырлица".
#Киевпотоп pic.twitter.com/vtYB68vLqu— Владимир Дудник (@VDudnyk84) July 17, 2018
"На Ревуцкого прошел дождик", – сказано в описании под видео "Киев оперативный".
Некоторые владельцы авто даже потеряли номера, пробираясь через потоп. Соответствующее фото опубликовал "Киев оперативный" в Facebook.
Ранее УНИАН сообщал, что в понедельник, 16 июля, в Хмельницком прошел сильный дождь с грозой, который привел к затоплениям улиц.
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