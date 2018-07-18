Сильный ливень затопил некоторые районы Киева (видео)

В некоторых районах Киева во вторник вечером прошел сильный ливень.

Ливень затопил дорогу возле станции метро "Вырлица" / фото facebook.com/dmitriy.demchuk

Вечером, 17 июля, на некоторые районы Киева обрушился мощный ливень, из-за которого было затруднено движение транспорта.

Читайте также Житель Кривого Рога переплыл затопленную улицу на надувном матрасе (видео)

Соответствующие фото и видео затопленных по улиц размещены в соцсетях.

В частности, мощный ливень затопил дорогу возле станции метро "Вырлица".

"На Ревуцкого прошел дождик", – сказано в описании под видео "Киев оперативный".

Некоторые владельцы авто даже потеряли номера, пробираясь через потоп. Соответствующее фото опубликовал "Киев оперативный" в Facebook.

Ранее УНИАН сообщал, что в понедельник, 16 июля, в Хмельницком прошел сильный дождь с грозой, который привел к затоплениям улиц.