В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
В столице потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 18 июля в Киеве без осадков, температура до +26°.
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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 2,7 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:05, а зайдет в 21:02.
Как сообщал УНИАН, в среду, 18 июля, в Украине пройдут дожди, на юге и востоке до +29°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +15°
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Днепр+27°... +16°
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Донецк+26°... +16°
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Житомир+24°... +16°
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Запорожье+28°... +17°
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Ивано-Франковск+24°... +15°
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Киев+25°... +17°
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Кировоград+24°... +16°
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Луганск+25°... +18°
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Луцк+24°... +17°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+29°... +17°
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Полтава+24°... +17°
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Ровно+25°... +16°
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Симферополь+25°... +17°
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Сумы+22°... +17°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+23°... +17°
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Херсон+29°... +19°
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Хмельницкий+25°... +17°
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Черкассы+22°... +16°
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Чернигов+23°... +17°
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Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 76 %
Давление: 752 мм
Ветер: 1.9 м/с
Вероятность осадков: 89 %
Восход: 05:57
Закат 20:33
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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