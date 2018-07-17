В Киеве завтра без осадков, температура до +26°

17:00, 17 июля 2018
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В столице потеплеет.

Завтра в Киеве без осадков / фото УНИАН
Завтра в Киеве без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 18 июля в Киеве без осадков, температура до +26°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 2,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:05, а зайдет в 21:02.

Как сообщал УНИАН, в среду, 18 июля, в Украине пройдут дожди, на юге и востоке до +29°.

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