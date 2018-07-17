Завтра в Украине продолжатся дожди, температура до +29° (видеопрогноз)

16:30, 17 июля 2018
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Осадки ожидаются практически по всей стране.

Завтра в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН
Завтра в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 18 июля, в Украине пройдут дожди, на юге и востоке до +29°.

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На востоке пройдут дожди, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидают грозы. Температура до +29°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +25°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +26°. В центре пройдут дожди с грозами, температура до +26°.

Согласно народному прогнозу, 18 июля — Афанасия преподобного. Если в день Афанасия желтые облака - к дождю.

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