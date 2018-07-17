Завтра в Украине продолжатся дожди, температура до +29° (видеопрогноз)
Осадки ожидаются практически по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 18 июля, в Украине пройдут дожди, на юге и востоке до +29°.
Дожди превратили Хмельницкий в Венецию (фото, видео)
На востоке пройдут дожди, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидают грозы. Температура до +29°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +25°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +26°. В центре пройдут дожди с грозами, температура до +26°.
Согласно народному прогнозу, 18 июля — Афанасия преподобного. Если в день Афанасия желтые облака - к дождю.
Прогноз погоды в Украине на среду, 18 июля
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Погода в Украине
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Винница+23°... +15°
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Днепр+27°... +16°
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Донецк+26°... +16°
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Житомир+24°... +16°
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Запорожье+28°... +17°
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Ивано-Франковск+24°... +15°
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Киев+25°... +17°
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Кировоград+24°... +16°
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Луганск+25°... +18°
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Луцк+24°... +17°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+29°... +17°
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Полтава+24°... +17°
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Ровно+25°... +16°
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Симферополь+25°... +17°
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Сумы+22°... +17°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+23°... +17°
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Херсон+29°... +19°
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Хмельницкий+25°... +17°
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Черкассы+22°... +16°
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Чернигов+23°... +17°
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Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 76 %
Давление: 752 мм
Ветер: 1.9 м/с
Вероятность осадков: 89 %
Восход: 05:57
Закат 20:33
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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