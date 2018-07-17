Оккупированный Севастополь затопило (фото, видео)
Очевидцы делятся в соцсетях фотографиями и видео бедствия.
В оккупированном Севастополе в результате обильных ливней затопило городские улицы.
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Очевидцы делятся фотографиями и видео, на которых можно видеть, как по улицам «плывут» автомобили и пешеходы.
Севастополь вчера— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 17 июля 2018 г.
Шеф,кто заказывал гондолу до...Орловки? pic.twitter.com/a6utgW7hQd
Тем временем, подконтрольное оккупационной власти местное управление МЧС предупредило об усилении в Севастополе ветра и грозы в период с 16 по 18 июля.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму в связи с нехваткой воды изучают возможность использования очищенных канализационных стоков для орошения сельскохозяйственных угодий.
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