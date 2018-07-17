Оккупированный Севастополь затопило (фото, видео)

Очевидцы делятся в соцсетях фотографиями и видео бедствия.

В оккупированном Севастополе в результате обильных ливней затопило городские улицы.

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Очевидцы делятся фотографиями и видео, на которых можно видеть, как по улицам «плывут» автомобили и пешеходы.

Тем временем, подконтрольное оккупационной власти местное управление МЧС предупредило об усилении в Севастополе ветра и грозы в период с 16 по 18 июля.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму в связи с нехваткой воды изучают возможность использования очищенных канализационных стоков для орошения сельскохозяйственных угодий.