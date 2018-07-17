Проливные дожди привели к гибели 11 человек в Индии

15:07, 17 июля 2018
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Непогода продолжится в ближайшие дни.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

За прошлые сутки жертвами проливных дождей в индийском штате Керала стали 11 человек.

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Из-за разгула стихии были закрыты школы и другие учебные заведения, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Также ливневые дожди сильно сказались на железнодорожном и автомобильном движении. По прогнозам метеорологов, непогода продолжится 17-18 июля.

Напомним, жертвами наводнений, вызванных проливными дождями, в Японии погибли 219 человек, еще 21 числится пропавшим без вести.

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