Дожди превратили Хмельницкий в Венецию (фото, видео)

Больше всего пострадала улица Шевченко.

В Хмельницком затопило улицы / ГСЧС

В понедельник, 16 июля, в Хмельницком прошел сильный дождь с грозой, который привел к затоплениям улиц.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

Дождь сильно затопил улицы Староконстантиновское шоссе и Пересыпкину, а крупнейший застой образовался на улице Шевченко.

Отмечается, что спасатели осуществляли откачку воды из придомовых территорий, проезжей части с помощью пожарных насосов, установленных на автомобиле, и мотопомп различной мощности.

Из-за дождя затопило дороги / ГСЧС

На фотографиях и видео затопленных улиц видно, что местами вода поднялась выше колена.

Сильные дожди затопили Хмельницкий / ГСЧС

Напомним, сильные ливни накрыли Кривой Рог в Днепропетровской области, в результате затопило много дорог.