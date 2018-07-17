Синоптики предупреждают о пожарной опасности

Пожарная опасность сохраняется в пяти областях.

В Украине ожидается пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение 17-19 июля в пяти областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"17-19 июля в южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 июля в Киеве ожидается сильный ветер и гроза, объявлено штормовое предупреждение.