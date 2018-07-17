Синоптики предупреждают о пожарной опасности
Пожарная опасность сохраняется в пяти областях.
В течение 17-19 июля в пяти областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +29° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"17-19 июля в южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 июля в Киеве ожидается сильный ветер и гроза, объявлено штормовое предупреждение.
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