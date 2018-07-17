Житель Кривого Рога переплыл затопленную улицу на надувном матрасе (видео)
Пешеходы по дороге не шли, а плыли.
Сильные ливни накрыли Кривой Рог в Днепропетровской области, в результате затопило многие дороги.
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Пешеходы по дороге не шли, а плыли, говорится в сюжете ТСН.
На надувном матрасе по улице - такой необычный способ перехода дороги выбрал житель Кривого Рога, чем вызвал большую зависть других прохожих. Ведь 20-минутный ливень в понедельник вечером превратил улицу в настоящее море.
Житель Кривого Рога изобрел способ передвижения по затопленным после ливня улицами
Напомним, 17 июля в Украине пройдут дожди, на юге до +29°.
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