В результате наводнений в Японии погибли почти 220 человек
Еще 21 человек до сих пор числится пропавшим без вести.
Жертвами наводнений, вызванных проливными дождями, в Японии погибли 219 человек, еще 21 числится пропавшим без вести.
Жертвами наводнений и оползней в Непале стали 56 человек
В последние дни в большинстве районов страны зафиксировано резкое повышение температуры воздуха из-за палящего солнца, передает Синьхуа со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.
В префектурах Хиросима и Окаяма, сильнее всего пострадавших от наводнений, температура поднялась выше 37 градусов Цельсия. Жара затрудняет спасательные и восстановительные работы в пострадавших районах; свыше 30 местных жителей и волонтеров были доставлены в больницу с тепловым ударом
Напомним, из-за наводнения в китайском городе Чунцин эвакуировали около 100 тысяч человек.
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