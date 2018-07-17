В Киеве объявили штормовое предупреждение

09:39, 17 июля 2018
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

В столице ожидается гроза / Фото УНИАН
В столице ожидается гроза / Фото УНИАН

Сегодня, 17 июля, в Киеве ожидается сильный ветер и гроза, объявлено штормовое предупреждение.

Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +29° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 17 июля гроза, во время грозы порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 17 июля, в Киеве пройдет дождь, температура воздуха днем +23° с, вечером - до +21°.

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