Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +29° (карта)
Без осадков будет только на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 17 июля в Украине пройдут дожди, на юге до +29°.
Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +29°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +25°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +23°. В центре пройдут дожди с грозами, температура до +27°.
Согласно народному прогнозу, 17 июля - день Андрея-наливы, а также Марфы. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +16°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+27°... +16°
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Житомир+23°... +17°
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Запорожье+27°... +18°
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Ивано-Франковск+24°... +16°
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Киев+24°... +17°
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Кировоград+26°... +16°
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Луганск+27°... +18°
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Луцк+23°... +17°
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Львов+22°... +16°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+28°... +16°
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Полтава+25°... +17°
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Ровно+24°... +16°
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Симферополь+26°... +17°
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Сумы+23°... +17°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+24°... +18°
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Херсон+28°... +18°
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Хмельницкий+24°... +17°
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Черкассы+25°... +16°
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Чернигов+22°... +18°
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Черновцы+23°... +16°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 84 %
Давление: 751 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков: 89 %
Восход: 05:57
Закат 20:33
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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