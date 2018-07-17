Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +29° (карта)

Без осадков будет только на юге.

Сегодня в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 17 июля в Украине пройдут дожди, на юге до +29°.

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На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +29°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +25°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +23°. В центре пройдут дожди с грозами, температура до +27°.

Прогноз на 17 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 июля - день Андрея-наливы, а также Марфы. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.

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