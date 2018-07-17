На Гавайях произошло извержение вулкана: "бомба" из лавы ранила 23 человека (видео)

Горячая вулканическая лава пробила крышу лодки и ранила людей, которые в тот момент находились в ней.

Иллюстрация / REUTERS

Во время извержения вулкана Килауэа произошел взрыв лавы в океане, в результате чего была повреждена экскурсионная лодка и пострадали 23 человека.

Об этом сообщает Reuters. Горячая вулканическая лава пробила крышу лодки и нанесла ранения более чем 20 людям, которые в тот момент находились в ней.

Kilauea Volcano in Hawaii Sent a Lava Bomb That Hit The Kalapana Cultural Tours Boat, Injuring 23 People on Board.#LavaBomb#Kilaueapic.twitter.com/96KE58eYmH — ~Marietta️ (@MariettaPosts) July 16, 2018

Ранее сообщалось, что вулкан Килауэа на Гавайских островах снова извергается. Из-за нового всплеска активности вулкана 3 тысячи человек покинули свои дома.