На Гавайях произошло извержение вулкана: "бомба" из лавы ранила 23 человека (видео)

08:06, 17 июля 2018
204
0

Горячая вулканическая лава пробила крышу лодки и ранила людей, которые в тот момент находились в ней.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Во время извержения вулкана Килауэа произошел взрыв лавы в океане, в результате чего была повреждена экскурсионная лодка и пострадали 23 человека.

Об этом сообщает Reuters. Горячая вулканическая лава пробила крышу лодки и нанесла ранения более чем 20 людям, которые в тот момент находились в ней.

Ранее сообщалось, что вулкан Килауэа на Гавайских островах снова извергается. Из-за нового всплеска активности вулкана 3 тысячи человек покинули свои дома.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +23° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +23°
Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +29° (карта) Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +29° (карта)
Завтра Украину накроют грозовые дожди (видеопрогноз) Завтра Украину накроют грозовые дожди (видеопрогноз)
У берегов курортного Бердянска заметили смерч: опубликовано впечатляющее видео У берегов курортного Бердянска заметили смерч: опубликовано впечатляющее видео
Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +27° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +27°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
84 %
751 мм
2.7 м/с
89 %
Лента новостей