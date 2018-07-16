В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +23°
Завтра в Киеве похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 17 июля, в Киеве пройдет дождь, температура до +23°.
Погода на неделю: в Украине будет тепло, но с дождями (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +21°. Ветер западный и северо-западный, до 2,9 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:03, а зайдет в 21:03.
Как сообщал УНИАН, 17 июля в Украине практически без осадков, на юге до +32°.
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Погода в Украине
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Винница+22°... +14°
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Днепр+28°... +18°
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Донецк+26°... +16°
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Житомир+24°... +15°
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Запорожье+28°... +18°
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Ивано-Франковск+23°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+25°... +16°
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Луганск+23°... +17°
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Луцк+25°... +15°
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Львов+21°... +14°
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Николаев+29°... +17°
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Одесса+29°... +16°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+25°... +17°
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Сумы+25°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+26°... +18°
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Херсон+28°... +18°
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Хмельницкий+23°... +14°
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Черкассы+27°... +16°
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Чернигов+26°... +18°
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Черновцы+21°... +16°
Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 75 %
Давление: 754 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков: 33 %
Восход: 05:56
Закат 20:34
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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