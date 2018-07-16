В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +23°

17:00, 16 июля 2018
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Завтра в Киеве похолодает.

Завтра в Киеве пройдет дождь / Фото: Алексей Лымаренко
Завтра в Киеве пройдет дождь / Фото: Алексей Лымаренко

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 17 июля, в Киеве пройдет дождь, температура до +23°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +21°. Ветер западный и северо-западный, до 2,9 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:03, а зайдет в 21:03.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в Украине практически без осадков, на юге до +32°.

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