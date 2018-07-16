Завтра Украину накроют грозовые дожди (видеопрогноз)
На западе и севере немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 17 июля в Украине пройдут дожди, на юге до +32°.
Погода на неделю: в Украине будет тепло, но с дождями (карта)
На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +29°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +25°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +23°. В центре пройдут дожди с грозами, температура до +27°.
Согласно народному прогнозу, 17 июля - день Андрея-наливы, а также Марфы. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 17 июля
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Погода в Украине
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Винница+22°... +14°
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Днепр+28°... +18°
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Донецк+26°... +16°
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Житомир+24°... +15°
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Запорожье+28°... +18°
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Ивано-Франковск+23°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+25°... +16°
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Луганск+23°... +17°
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Луцк+25°... +15°
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Львов+21°... +14°
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Николаев+29°... +17°
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Одесса+29°... +16°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+25°... +17°
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Сумы+25°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+26°... +18°
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Херсон+28°... +18°
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Хмельницкий+23°... +14°
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Черкассы+27°... +16°
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Чернигов+26°... +18°
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Черновцы+21°... +16°
Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 75 %
Давление: 754 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков: 33 %
Восход: 05:56
Закат 20:34
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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