Завтра Украину накроют грозовые дожди (видеопрогноз)

16:30, 16 июля 2018
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На западе и севере немного похолодает.

Завтра в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН
Завтра в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 17 июля в Украине пройдут дожди, на юге до +32°.

Погода на неделю: в Украине будет тепло, но с дождями (карта)

На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +29°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +25°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +23°. В центре пройдут дожди с грозами, температура до +27°.

Согласно народному прогнозу, 17 июля - день Андрея-наливы, а также Марфы. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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