В Китае из-за наводнения эвакуировали около 100 тысяч человек

Многие районы Китая страдают от наводнений.

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Из-за наводнения в китайском городе Чунцин эвакуировали около 100 тысяч человек.

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Уровень воды в реках Цзялин и Янцзы во время пика наводнения в городе превысил угрожающую отметку на 5,92 м и 3,78 м, соответственно, передает Xinhua со ссылкой на городской штаб по борьбе с наводнениями и засухой.

В то же время в провинции Ганьсу от наводнений 14 человек погибли, 4 пропали без вести, 31,6 тыс человек были эвакуированы. А 12 июля ливни вызвали сход оползня в деревне Наньюй уезда Чжоуцюй.

Напомним, 200 человек погибли в результате наводнений на западе Японии.