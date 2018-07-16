В Китае из-за наводнения эвакуировали около 100 тысяч человек
Многие районы Китая страдают от наводнений.
Из-за наводнения в китайском городе Чунцин эвакуировали около 100 тысяч человек.
Более 200 человек погибли в результате рекордных ливней в Японии
Уровень воды в реках Цзялин и Янцзы во время пика наводнения в городе превысил угрожающую отметку на 5,92 м и 3,78 м, соответственно, передает Xinhua со ссылкой на городской штаб по борьбе с наводнениями и засухой.
В то же время в провинции Ганьсу от наводнений 14 человек погибли, 4 пропали без вести, 31,6 тыс человек были эвакуированы. А 12 июля ливни вызвали сход оползня в деревне Наньюй уезда Чжоуцюй.
Напомним, 200 человек погибли в результате наводнений на западе Японии.
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