У берегов курортного Бердянска заметили смерч: опубликовано впечатляющее видео

Накануне в Бердянске и в Запорожской области прошли ливни с грозами. На сегодня в курортном городе также прогнозируют осадки и сильный ветер.

О разрушениях либо пострадавших от природного явления не сообщается / скриншот

У берегов курортного города Бердянск в Запорожской области заметили смерч.

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Как видно на видеозаписи, опубликованной сегодня местным изданием Бердянск 24, смерч, который зафиксировали в районе порта, сопровождался обильными осадками и находился недалеко от берега.

О разрушениях либо пострадавших от природного явления не сообщается.

Авторы видео: Виктор Шамраев, Светлана Романченко, Роман Черненко

Накануне в Бердянске и в Запорожской области прошли ливни с грозами. На сегодня в курортном городе также прогнозируют осадки и сильный ветер.

В начале июля смерч был замечен в курортной Кирилловке, а позже вблизи села Маяки Одесской области смерч поднял над землей подростка, в результате чего парень упал и травмировался.