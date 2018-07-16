У берегов курортного Бердянска заметили смерч: опубликовано впечатляющее видео
Накануне в Бердянске и в Запорожской области прошли ливни с грозами. На сегодня в курортном городе также прогнозируют осадки и сильный ветер.
У берегов курортного города Бердянск в Запорожской области заметили смерч.
Под Одессой пронесся смерч (видео)
Как видно на видеозаписи, опубликованной сегодня местным изданием Бердянск 24, смерч, который зафиксировали в районе порта, сопровождался обильными осадками и находился недалеко от берега.
О разрушениях либо пострадавших от природного явления не сообщается.
Авторы видео: Виктор Шамраев, Светлана Романченко, Роман Черненко
Накануне в Бердянске и в Запорожской области прошли ливни с грозами. На сегодня в курортном городе также прогнозируют осадки и сильный ветер.
В начале июля смерч был замечен в курортной Кирилловке, а позже вблизи села Маяки Одесской области смерч поднял над землей подростка, в результате чего парень упал и травмировался.
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