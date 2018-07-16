У берегов курортного Бердянска заметили смерч: опубликовано впечатляющее видео

15:05, 16 июля 2018
395
0

Накануне в Бердянске и в Запорожской области прошли ливни с грозами. На сегодня в курортном городе также прогнозируют осадки и сильный ветер.

О разрушениях либо пострадавших от природного явления не сообщается / скриншот
О разрушениях либо пострадавших от природного явления не сообщается / скриншот

У берегов курортного города Бердянск в Запорожской области заметили смерч.

Под Одессой пронесся смерч (видео)

Как видно на видеозаписи, опубликованной сегодня местным изданием Бердянск 24, смерч, который зафиксировали в районе порта, сопровождался обильными осадками и находился недалеко от берега.

О разрушениях либо пострадавших от природного явления не сообщается.

Авторы видео: Виктор Шамраев, Светлана Романченко, Роман Черненко

Накануне в Бердянске и в Запорожской области прошли ливни с грозами. На сегодня в курортном городе также прогнозируют осадки и сильный ветер.

В начале июля смерч был замечен в курортной Кирилловке, а позже вблизи села Маяки Одесской области смерч поднял над землей подростка, в результате чего парень упал и травмировался.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +27° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +27°
Украину сегодня накроют дожди с грозами, температура до +29° (карта) Украину сегодня накроют дожди с грозами, температура до +29° (карта)
Более 200 человек погибли в результате рекордных ливней в Японии Более 200 человек погибли в результате рекордных ливней в Японии
Синоптики обещают завтра кратковременные дожди по всей Украине (карта) Синоптики обещают завтра кратковременные дожди по всей Украине (карта)
Сегодня днем в Киеве ожидается кратковременный дождь и гроза, температура 24-26° Сегодня днем в Киеве ожидается кратковременный дождь и гроза, температура 24-26°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
75 %
754 мм
3.1 м/с
33 %
Лента новостей