Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.
В ближайшие дни во многих областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Украину сегодня накроют дожди с грозами, температура до +29° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"16-19 июля в южных, Днепропетровской, Донецкой, 16 июля в Киевской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, на этой неделе в Украине ожидаются дожди с грозами, сохранится жаркая погода.
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