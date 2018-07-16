Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности

Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В ближайшие дни во многих областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"16-19 июля в южных, Днепропетровской, Донецкой, 16 июля в Киевской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине ожидаются дожди с грозами, сохранится жаркая погода.