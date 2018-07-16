Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности

14:04, 16 июля 2018
1
0

Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В ближайшие дни во многих областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Украину сегодня накроют дожди с грозами, температура до +29° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"16-19 июля в южных, Днепропетровской, Донецкой, 16 июля в Киевской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине ожидаются дожди с грозами, сохранится жаркая погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
Погода на неделю: в Украине будет тепло, но с дождями (карта) Погода на неделю: в Украине будет тепло, но с дождями (карта)
Жертвами наводнений и оползней в Непале стали 56 человек Жертвами наводнений и оползней в Непале стали 56 человек
Украину сегодня накроют дожди с грозами, температура до +29° (карта) Украину сегодня накроют дожди с грозами, температура до +29° (карта)
С понедельника грозовые дожди накроют почти всю Украину (карта) С понедельника грозовые дожди накроют почти всю Украину (карта)
В Киеве сегодня ожидается гроза В Киеве сегодня ожидается гроза
У берегов Вануату произошло мощное землетрясение У берегов Вануату произошло мощное землетрясение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
76 %
754 мм
3.1 м/с
33 %
Лента новостей