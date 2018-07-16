Погода на неделю: в Украине будет тепло, но с дождями (карта)

Всю неделю будут идти дожди.

На этой неделе в Украине пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидаются дожди с грозами, сохранится жаркая погода.

В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На юге до +32°, в остальных регионах до +20°...+27°.

Прогноз на 16 июля / УНИАН

Во вторник, 17 июля, в Украине пройдут дожди с грозами. На юге и востоке до +29°.

Прогноз на 17 июля / УНИАН

В среду, 18 июля, пройдут дожди с грозами. Теплее всего будет на юге - до +30°. В остальных регионах до +29°.

Прогноз на 18 июля / УНИАН

В четверг также ожидаются грозы. Ночью по стране +16°…+19°, днем на юге до +31°.

Прогноз на 19 июля / УНИАН

В пятницу пройдут дожди. На юге до +31°, в остальных регионах до +30°.

Прогноз на 20 июля / УНИАН

21 и 22 июля в Украине ожидаются осадки. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +15°, на остальной территории +16°…+19°. Днем температура по стране +24°...+32°. В воскресенье ночью на западе до +15°, днем в Украине от +24° до +32°.

Прогноз на 21 июля / УНИАН

Прогноз на 22 июля / УНИАН

Народный прогноз

16 июля - Маков день, а также Мокия и Демида. Наступает пик летней жары. 17 июля - день Андрея-наливы, а также Марфы. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.

Читайте также Украину сегодня накроют дожди с грозами, температура до +29° (карта)

18 июля — Афанасия преподобного. Если в день Афанасия желтые облака - к дождю.

19 июля - день Сисоя, а также Иеремия. Считалось, что в этот день полезно походить по земле босиком. 20 июля — Евдокии-сеногнойки. Идут дожди — портится сено.

21 июля — Прокопия, великомученика (Прокопа). Если черника в лесу спелая, то поспела и рожь, богатый будет урожай. 22 июля - день Панкрата и Кирилла. Если ласточки летают низко над землей, будет дождь.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.