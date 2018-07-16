Погода на неделю: в Украине будет тепло, но с дождями (карта)
Всю неделю будут идти дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидаются дожди с грозами, сохранится жаркая погода.
В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На юге до +32°, в остальных регионах до +20°...+27°.
Во вторник, 17 июля, в Украине пройдут дожди с грозами. На юге и востоке до +29°.
В среду, 18 июля, пройдут дожди с грозами. Теплее всего будет на юге - до +30°. В остальных регионах до +29°.
В четверг также ожидаются грозы. Ночью по стране +16°…+19°, днем на юге до +31°.
В пятницу пройдут дожди. На юге до +31°, в остальных регионах до +30°.
21 и 22 июля в Украине ожидаются осадки. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +15°, на остальной территории +16°…+19°. Днем температура по стране +24°...+32°. В воскресенье ночью на западе до +15°, днем в Украине от +24° до +32°.
Народный прогноз
16 июля - Маков день, а также Мокия и Демида. Наступает пик летней жары. 17 июля - день Андрея-наливы, а также Марфы. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.
Украину сегодня накроют дожди с грозами, температура до +29° (карта)
18 июля — Афанасия преподобного. Если в день Афанасия желтые облака - к дождю.
19 июля - день Сисоя, а также Иеремия. Считалось, что в этот день полезно походить по земле босиком. 20 июля — Евдокии-сеногнойки. Идут дожди — портится сено.
21 июля — Прокопия, великомученика (Прокопа). Если черника в лесу спелая, то поспела и рожь, богатый будет урожай. 22 июля - день Панкрата и Кирилла. Если ласточки летают низко над землей, будет дождь.
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Погода в Украине
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Винница+22°... +14°
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Днепр+27°... +17°
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Донецк+27°... +17°
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Житомир+24°... +16°
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Запорожье+29°... +18°
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Ивано-Франковск+23°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+26°... +15°
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Луганск+26°... +19°
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Луцк+24°... +15°
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Львов+20°... +14°
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Николаев+29°... +17°
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Одесса+28°... +16°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+25°... +16°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+21°... +15°
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Харьков+25°... +18°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+23°... +14°
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Черкассы+26°... +16°
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Чернигов+26°... +18°
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Черновцы+22°... +16°